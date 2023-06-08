الأنواء: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة في البلاد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".