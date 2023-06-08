سیاسة

واشنطن تلمح لدور عراقي في المحيط الهادئ والأطلسي

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العراق

 أربیل (كوردستان24) - أكدت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، أنه يمكن للعراق أن يلعب دوراً هاماً في الاستخدام المستدام للمحيطات من خلال المنتديات الدولية والأمم المتحدة.

وقالت السفيرة في تغريدة أطلعت عليها كوردستان24 ، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات يمكن للعراق أن يلعب دوراً هاماً في الاستخدام المستدام للمحيطات من خلال المنتديات الدولية والأمم المتحدة".

وأضافت أنه "سواءً كان نهري دجلة والفرات أم محيطي الأطلسي والهادئ، فإن رؤيتنا إلى المياه على المستوى العالمي ستحدد مستقبل هذا المورد الحيوي."

مطار بغداد الدولي

 

 

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