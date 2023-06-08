بحضور الرئيس بارزاني.. المكتب السياسي "للديمقراطي" يبحث أوضاع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يجتمع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس، بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، لبحث الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان.

وقال مصدر في المكتب السياسي للحزب، لكوردستان 24، انه وخلال الاجتماع ستتم مناقشة الأوضاع السياسية الداخلية لإقليم كوردستان والعراق.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي من المقرر أن يصوت فيه البرلمان العراقي على مشروع قانون الموازنة اليوم، حيث تم تأجيل الاجتماع الى مساء اليوم الخميس.

وتوصلت القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة في اجتماعها أمس الأربعاء، إلى اتفاق بشأن حصة كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023 و2024 و2025)، وذلك قبل أن يعقد البرلمان العراقي جلسته المقررة اليوم الخميس لتمريرها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإن أطراف إدارة الدولة اتفقت على تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بإشراف شركة سومو العراقية، وفي حال لم يتم تصدير نفط إقليم كوردستان بهذه الطريقة، فسيتم إعطاء الكمية المقررة إلى المصافي المحلية، وستعطى الإيرادات لحكومة إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق، قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إنه في حال إقرار التغييرات في المادتين 13 و14 من قانون الموازنة التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فإنه لن يصوت لصالح تمرير قانون الموازنة.