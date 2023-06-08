نائب من الحزب الدیمقراطي الكوردستاني يكشف أسباب تأجيل جلسة البرلمان

أربيل (كوردستان24) -كشف عضو في مجلس النواب العراقي أن سبب تأجيل جلسة البرلمان اليوم الى الساعة الثامنة مساءا ، كي تستطيع اللجنة المالية البرلمانية التصويت على مسودة مشروع الموازنة ومن ثم عرضه على البرلمان .

وقال عضو مجلس النواب العراقي شيروان دوبرداني عن الديمقراطي الكوردستاني :"كان من المقرر عقد الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً ، ولكن بسبب عدم تحضير اللجنة المالية للتقرير ، تم تأجيل الاجتماع إلى الساعة الثامنة مساءً لإعطاء الفرصة للجنة المالية" إعداد التقرير ثم يسلمه الى رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب .

" ومن المقرر أن تعد اللجنة المالية تقريرا نهائيا اليوم"