سیاسة

نائب من الحزب الدیمقراطي الكوردستاني يكشف أسباب تأجيل جلسة البرلمان

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العراق

أربيل (كوردستان24) -كشف عضو في مجلس النواب العراقي أن سبب تأجيل جلسة البرلمان اليوم الى الساعة الثامنة مساءا ، كي تستطيع اللجنة المالية البرلمانية  التصويت على مسودة مشروع الموازنة ومن ثم عرضه على البرلمان .

وقال عضو مجلس النواب العراقي شيروان دوبرداني عن الديمقراطي الكوردستاني :"كان من المقرر عقد الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً ، ولكن بسبب عدم تحضير اللجنة المالية للتقرير ، تم تأجيل الاجتماع إلى الساعة الثامنة مساءً لإعطاء الفرصة للجنة المالية" إعداد التقرير ثم يسلمه الى رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب .

" ومن المقرر أن تعد اللجنة المالية تقريرا نهائيا اليوم"

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