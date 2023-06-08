سیاسة

وزير الخارجيَّة العراقي يصل إلى الرياض

author_image سوار أحمد
العراق وزير الخارجية فؤاد حسين الرياض

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الخارجيَّة الإتحادية فؤاد حسين، اليوم الخميس، الى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل اليوم الى مدينة الرياض للمُشارَكة في اجتماع التحالف الدوليّ لمحاربة داعش، بحضور ومشارَكة 85 دولة ومنظمة شريكة، ممثّلة بوزراء الخارجيَّة وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين".

وأضاف، أن "وزير الخارجية   سيلتقي على هامش الاجتماع مع عدد من نظرائه لبحث مجمل القضايا ذات الصلة بمواجهة الإرهاب وجماعاته، وآيديولوجيا التطرف والتكفير".

وأشار أحمد الصحاف إلى، أن "الوزير سيعرض جهود حكومة العراق في هذا الجانب".

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