د. محمد إحسان: مشروع الموازنة لثلاث سنوات فكرة جيدة لكن من الصعب تنفيذها

أربيل (كوردستان24) - قال الدكتور محمد إحسان ، الأستاذ الجامعي والوزير السابق في حكومة إقليم كوردستان: "مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات فكرة جيدة ولكن من الصعب تنفيذها".

وأضاف د.إحسان لكوردستان 24 :"إن هذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي يتم فيها عرقلة الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد ومحاولة عدم تطبيقه ".

وتابع :" أتوقع تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة اليوم بعد تأجيلها لعدة ساعات أن يتم تأجيلها مرة أخرى لأن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق. في غضون ذلك ، قال مراسل كوردستان 24 في بغداد ، هناك إتفاق سياسي بين الأحزاب خارج مجلس النواب ، لكن لا يوجد إتفاق في اللجنة المالية ، ولحد الان أعلن خمسة نواب أنهم بالفعل لن يصوتوا على مشروع القانون ، الأمر الذي يخلق مشكلة كبيرة.

وأشار الدكتور محمد إحسان " فكرة الموازنة لثلاث سنوات فكرة جيدة لكنها ستكون معقدة خلال التنفيذ لأن ميزانية بهذا الشكل تتطلب شروطا خاصة" ، على سبيل المثال استقرار أسعار النفط وقيمة الدولار.

ويرى الوزير السابق أنه من دون اتفاق سياسي طرح مشروع الموازنة على البرلمان ، يجب على الأحزاب أن تعد نفسها لتقليل الخسائر في الموازنة. وقال "هناك اشخاص في بغداد يتحدثون عما سيحدث لصادرات إقليم كوردستان النفطية من تركيا اذا أعطيت حصة اقليم كوردستان لان الامر لم يتضح بعد"، وفي رأيه ، تركيا لن تدفع المال الذي يطلبه العراق ، وهي غير مستعدة للتنازل عن أي شيء.