سیاسة

إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال بهجوم بسكين في مدينة فرنسية

author_image سوار أحمد
بحيرة أنسي الشهيرة، في الألب الفرنسية. © أسوشييتد برس
بحيرة أنسي الشهيرة، في الألب الفرنسية. © أسوشييتد برس
العالم فرنس هجوم جرحى

أربيل (كوردستان24)- هاجم لاجئ سوري الخميس بسكين مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدنية أنسي (شرق البلاد)، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، حسب معلومات أولية للشرطة الفرنسية.

وقالت الشرطة ان مواطنا سوريا يتمتع بوضع اللاجئ القانوني، هاجم بسكين مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدينة أنسي، قرابة الساعة 9,45 صباحا (07,45 ت غ). 

واثنان من الأطفال الذين يعتقد أن أعمارهم تبلغ حوالى ثلاث سنوات، والبالغ، في حالة حرجة وبين الحياة والموت في مستشفى، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية.

واعتُقل المنفذ في موقع الهجوم.

وندد الرئيس إيمانويل ماكرون بالهجوم الذي وصفه بأنه "جبان". وكتب على تويتر "الأمة في حالة صدمة. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم وأجهزة الطوارئ".

من جهته، كتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

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