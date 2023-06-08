سیاسة

دانا جزا: إذا لم تتضمن الموازنة حقوق الكورد فلن يشارك الديمقراطي الكوردستاني  في جلسة البرلمان

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - قال  دانا جزا ، العضو السابق في البرلمان العراقي ، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في جلسة البرلمان للتصويت على مشروع قانون الموازنة إذا لم يتم تضمين حقوق الكورد   . "

وأضاف جزا خلال حديثه لكوردستان 24 :" لا تزال هناك نقاشات بين الأطراف حول مشروع قانون الموازنة ، وذلك بسبب إجراء تغييرات على  الاتفاقية التي وقعت بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية ، وكان للاتفاق خارطة طريق جيدة ، ليس فقط على الميزانية إنما في جميع المجالات المتعلقة باقليم كوردستان

وتابع  :" إن تعديل العديد من المواد المتعلقة بإقليم كوردستان غير قانوني وغير دستوري وقد تسبب بقلق لدى حكومة إقليم كوردستان والجميع ، وقال إن "التأخير في الموافقة على مشروع الموازنة مرتبط بخلافات بين الأطراف ، وقد حدثت عدة سيناريوهات من قبل ، وتم التوصل إلى اتفاقات سياسية ، لكن لم يتم تنفيذها من قبل بعض الأطراف، مشيرا  "هناك توجه من قبل عدد من النواب الشيعة يريدون عقد اجتماع مع التغييرات التي أدخلوها على اللجنة المالية ، وهناك إتجاه آخر يريد التصويت على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق حتى لو تأخر".

ولفت جزا :"لأن الموازنة مرتبطة بكافة قطاعات الحياة في البلاد ، فأعتقد أن الأحزاب السياسية الكوردستانية ، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إذا لم تتضمن الموازنة حقوق شعب كوردستان ، لن تشارك في جلسة البرلمان،وأتمنى ألا يتم ذلك. "

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