سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق

وجدد رئيس حكومة كوردستان التأكيد على أننا بذلنا كل جهودنا للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور.
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفيرة الأمريكية لدى العراق
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفيرة الأمريكية لدى العراق
کوردستان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي استحقاقات كوردستان المالية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 8 حزيران (يونيو) 2023، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس، التباحث بشأن ضرورة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور واحترام الاتفاقات.

وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وبهذا الصدد جدد رئيس الحكومة التأكيد على أننا بذلنا كل جهودنا للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، وذلك بهدف حماية الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، ولن نقبل بأي انتهاك لحقوقنا.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في إقليم كوردستان، اتفق الجانبان على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت.

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