الرئيس بارزاني يستقبل عدداً من فناني كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 8 حزيران 2023، في صلاح الدين، مجموعة من فناني كوردستان.

وخلال اللقاء رحب الرئيس بارزاني بالضيوف، وأعرب عن تقديره لدور فناني كوردستان في التاريخ والتنمية والثقافة وتوعية شعب كوردستان، مشدداً على أن الدور الذي يلعبه الفنان للتعريف بشعبه يمكن أن يكون أكبر بكثير من دور وتأثير السياسيين للتعريف بقضية شعب كوردستان.

كما أشار الرئيس بارزاني إلى ضرورة أن يكون الفن في خدمة القضية المشروعة لشعب كوردستان، فضلاً عن أن يصبح سبباً في تعميق حب الوطن والتعايش السلمي والإنسانية.

وفي جانب آخر من اللقاء، أبدى الرئيس بارزاني تضامنه مع مشاكل ومطالب فناني كوردستان الأعزاء، معلناً دعم مطالب الفنانين بكل ما أمكن.

وعبَّر الرئيس بارزاني عن أمله في أن يتمكن الفنانون من خدمة التقدم الثقافي والفني الكوردستاني بشكل مريح وبدون عقبات.

وفي جزء آخر من حديثه، قدم الرئيس بارزاني للحضور شرحاً حول الأوضاع السياسية.

وفي هذا اللقاء قدم بعض الضيوف آراءهم ومقترحاتهم بشأن مشاكل الفنانين ومطالبهم للرئيس بارزاني.