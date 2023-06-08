ناصر هركي: اختلاق المشاكل لحصة كوردستان ضمن الموازنة هو ضرب لحكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025)، وحول هذا الموضوع أكد العضو السابق في مجلس النواب العراقي ناصر هركي، أن اختلاق المشاكل لحصة كوردستان ضمن مشروع الموازنة، هو ضرب لحكومة السوداني والاتفاق الذي وقعته حكومتا أربيل وبغداد.

وقال ناصر هركي في مقابلة مع كوردستان 24، "على الدوام هناك عدد من البرلمانيين العراقيين لديهم خلفية مسبقة بشأن حصة كوردستان ضمن مشروع الموازنة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "جهودهم منصبة دوماً لتقليص حصة الكورد ومستحقات" إقليم كوردستان ضمن الموازنة.

وأضاف أن "ائتلاف إدارة الدولة وتحالف الإطار التنسيقي لديهما وجهات نظر مختلفة حول العديد من الملفات والقضايا".

وشدد على أن "أحد الأسباب الرئيسية لوجود كل هذه الخلافات بشأن حصة كوردستان ضمن الموازنة وغيرها من القضايا هي المحكمة الاتحادية".

وأوضح أنه "عوض أن تقوم المحكمة الاتحادية بمعالجة المشكلات، باتت هي جزءاً من المشكلات المرتبطة بالعلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وأكد أن "معظم من هم في السلطة في العراق لا يؤمنون بالهوية الجديدة للبلاد، باعتباره عراقاً ديمقراطياً تعددياً وضرورة حماية حقوق الجميع على قدم المساواة"، مبيناً "أنهم على الدوام يفكرون في تطبيق المركزية" الإدارية.

وختم أن "اختلاق المشاكل لحصة كوردستان ضمن مشروع الموازنة، هو ضرب لحكومة السوداني والاتفاق الذي وقعته حكومتا أربيل وبغداد، وذلك لمعالجة غالبية المشاكل العالقة بين الطرفين".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس 25 أيار 2023، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".