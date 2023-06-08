نيجيرفان بارزاني والسفيرة الأمريكية لدى العراق يناقشان موضوع الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- ناقش رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، موضوع الموازنة العامة الاتحادية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل مساء اليوم الخميس 8 حزيران 2023، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ألينا رومانووسكي".

وأضاف البيان أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الموازنة العامة الاتحادية العراقية، وفي هذا السياق شدد رئيس إقليم كوردستان على أهمية تمرير الموازنة بالصورة التي تراعي مصالح جميع مناطق ومكونات العراق وحقوق إقليم كوردستان وتسهم في إنعاش الأعمال والاقتصاد وتقديم الخدمات".

وأشار إلى أنه "في جانب آخر من الاجتماع تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول مساعي وخطوات رئاسة إقليم كوردستان الرامية لإجراء الانتخابات، حيث أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب".

وتابع أنه "في الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، تم بحث علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، ودور وتأثير الأطراف السياسية في العملية السياسية العراقية، وأوضاع المنطقة بصورة عامة".