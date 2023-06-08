اقتصاد

مجلس النواب العراقي يعقد جلسة التصويت على الموازنة

وأضافت الدائرة أن "الجلسة عقدت بحضور 258 نائباً".
author_image أحمد حاجي
العراق مجلس النواب العراقي جلسة التصويت على الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن بدء جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية للسنوات (2023 و2024 و2025)، بحضور 258 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح أعمال جلسة البرلمان في الدورة الانتخابية الخامسة، للسنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الأول".

وأضافت الدائرة أن "الجلسة عقدت بحضور 258 نائباً".

وشرع مجلس النواب العراقي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025).

وصوت مجلس النواب على إضافة فقرة جديدة على جدول الأعمال تتعلق باستبدال بعض النواب.

كما صوت المجلس على المواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وتم تأجيل المادة الثانية وحذف المادة الرابعة.

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