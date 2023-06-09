مجلس النواب العراقي يرفع جلسته إلى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 8 حزيران 2023، جلسته المقررة للتصويت على مشروع قانون الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025).

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعمال جلسة البرلمان في الدورة الانتخابية الخامسة، للسنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الأول.

وشرع مجلس النواب العراقي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 و2024 و2025).

وصوّت مجلس النواب على الفقرات الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية، وحذف المادة الرابعة.

وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على المواد المتبقية إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة 9 حزيران 2023.