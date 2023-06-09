انطلاق قافلة الحجاج الأولى من إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- انطلقت أول قافلة حجاج فجر اليوم الجمعة 9 حزيران يونيو 2023، من إقليم كوردستان، باتجاه المملكة العربية السعودية، لتأدية فريضة الحج.

وانطلق الحجاج وعددهم 690 من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة وكرميان وكركوك، عبر الطريق البري، حيث سيغادرون العراق من جنوبه.

أما بالنسبة للرحلات الجوية للحجاج، أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة، أنه بتاريخ 12 من شهر حزيران الجاري، ستنطلق أول قافلة حجاج عبر الطريق الجوي من مطاري أربيل والسليمانية، الى الديار المقدسة في السعودية.

وقال المتحدث باسم مديرية الحج لكوردستان 24، ان كافة حجاج إقليم كوردستان الذين يعتزمون السفر عبر الطريق البري، سينطلقون في رحلة واحدة.