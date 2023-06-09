سیاسة

رومانوسكي: العلاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ستبقى قوية

author_image سوار أحمد
کوردستان رومانوسكي الولايات المتحدة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قالت السفيرة الأمريكية في العراق، إيلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة 9 حزيران يونيو 2023، ان العلاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ستبقى قوية.

ونشرت رومانوسكي، على حسابها في موقع تويتر، "أنا سعيدة بالعودة إلى أربيل ولقاء رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لمناقشة الوضع السياسي في كوردستان العراق وبغداد، وتشجيع التعاون بين بغداد وأربيل بشأن الميزانية وقضايا النفط والغاز الذي سيعزز استقرار العراق وأمنه".

وأضافت "إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ستبقى قوية".

ت

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف