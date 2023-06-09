رومانوسكي: العلاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ستبقى قوية

أربيل (كوردستان24)- قالت السفيرة الأمريكية في العراق، إيلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة 9 حزيران يونيو 2023، ان العلاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ستبقى قوية.

ونشرت رومانوسكي، على حسابها في موقع تويتر، "أنا سعيدة بالعودة إلى أربيل ولقاء رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لمناقشة الوضع السياسي في كوردستان العراق وبغداد، وتشجيع التعاون بين بغداد وأربيل بشأن الميزانية وقضايا النفط والغاز الذي سيعزز استقرار العراق وأمنه".

وأضافت "إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ستبقى قوية".