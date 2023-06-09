سیاسة

الحلبوسي يعقد اجتماعاً مع العامري ورؤساء الكتل والمندلاوي يؤكد العزم على استكمال التصويت

author_image سوار أحمد
العراق محمد الحلبوسي جلسة التصويت المندلاوي

أربيل (كوردستان24)- عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اجتماعا مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية، إن "الحلبوسي عقد اجتماعاً مع العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي في اطار مباحثات ومناقشات قبيل بدء جلسة التصويت على الموازنة".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قد عقد اجتماعا مهما مع عددٍ من رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس وعدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية ، ضمن اطار مساعيه للوصول إلى توافق بين جميع الاطراف فيما يخص قانون الموازنة". 
واشار المندلاوي الى "عزم السلطة التشريعية في استكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث اليوم ، وبما يلبي حقوق وتطلعات ابناء الشعب العراقي".

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