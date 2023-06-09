سیاسة

نائبٌ عراقي: هناك جهود جادة لإقرار مشروع الموازنة في جلسة اليوم

author_image Kurdistan24 اربیل
شريف سليمان
شريف سليمان
کوردستان شريف سليمان الموازنة حكومة إقليم كوردس

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس النواب العراقي، شريف سليمان، إن اجتماع الأحزاب السياسية العراقية مستمر، وهناك جهوداً جادة لإقرار مشروع قانون الموازنة اليوم.

وأشار سليمان في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أنهم يؤيّدون إعادة جميع متأخرات رواتب موظفي إقليم كوردستان.

لافتاً في الوقت ذاته، إلى استمرارية الاجتماع بين الأطراف السياسية العراقية بهدف التوصل إلى اتفاقٍ لإعلان الموافقة على مشروع قانون الموازنة.

وأضاف: "صادق مجلس النواب العراقي أمس الخميس، على عدة مواد، وأجّل المادة الثانية من مشروع القانون، بالمقابل حذف المادة الرابعة".

وقال عضو مجلس النواب العراقي: "نؤيّد إقرار الموازنة بصورةٍ دستورية وقانونية، يجب ضمان حقوق جميع العراقيين، بما في ذلك إقليم كوردستان".

معرباً عن أمله في "ألا يُستخدم مشروع الموازنة بشكلٍ شخصي لصالح بعض الأطراف، بل لابد من أن يكون لصالح الجميع بطريقة عادلة".

وشدّد سليمان على ضرورة بقاء الاتفاقية بين أربيل وبغداد كما هي عندما وقّعها رئيسا الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان).

في غضون ذلك، اعتبر نائب مجلس النواب العراقي أن متأخرات رواتب موظفي الإقليم "ليست مسألة تخصُّ طرفاً واحداً، بل تخص حكومة كوردستان".

وقال: "نعمل بشكلٍ جدي لإدراجها ضمن الميزانية ونصرُّ على إعادتها للموظفين".

وأضاف: "ناقشنا مع الحكومة الاتحادية ضرورة إعادة حقوق موظفي الإقليم، وطالبنا بإعادة أكثر من 10٪ من رواتبهم المتأخّرة".

وتابع: "الموظفون موظفونا وسندعمهم في استعادة حقوقهم، آمل ألا يقوم أي طرف بإجراء  مساومة سياسية على حساب حقوق موظفي كوردستان".

 

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