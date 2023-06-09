واشنطن تمنح أوكرانيا مساعداتٍ عسكرية جديدة بقيمة ملياري دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل خصوصاً معدات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة تناهز ملياري دولار.

وقال البنتاغون في بيان إن هذا الأمر "يظهر الالتزام المستمر من أجل القدرات القصيرة المدى لأوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".

تبلغ القيمة الإجمالية للمساعدة 2,1 ملياري دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة باتريوت المضادة للطائرات، وأنظمة هاوك من الجيل الأقدم وصواريخ مرتبطة بها، وذخيرة مدفعية من عياري 105 و203 ملم، وطائرات بوما مسيّرة، وصواريخ موجهة بالليزر بالإضافة إلى دعم تدريب قوات وصيانة هذه المعدات.

ومخزون الجيش الأميركي ليس المصدر المباشر للمساعدات، وبالتالي ستستغرق عدة أشهر للوصول إلى كييف، بحسب فرانس برس.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة إن الولايات المتحدة، أكبر دولة مانحة لأوكرانيا، سلمت أو وعدت بتسليم مساعدات عسكرية بقيمة تتجاوز 39,7 مليار دولار لقوات كييف منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط 2022.

يأتي هذا الإعلان، بُعيد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا في أوكرانيا وفي وقت يدور قتال عنيف في جنوب البلاد بحسب الجيش الروسي الذي أعلن صد عدة هجمات قد تكون بداية هجوم مضاد أوكراني واسع.