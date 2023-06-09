فؤاد حسين لـ كوردستان 24: المحادثات مستمرة بشأن مشروع الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الخارجية العراقية نائب رئيس الحكومة، فؤاد حسين، أن المحادثات حول مشروع قانون الموازنة "مستمرة، وأعتقد أننا سنبقى في قاعة البرلمان حتى يوم غد".

يأتي ذلك، بعد أن رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جلسة اليوم عدة مرات، لعدم وجود اتفاقٍ سياسي بين الأطراف.

من جانبه، قال عضو كتلة دولة القانون، فراس مسلماوي لـ كوردستان 24: إن اللجنة المالية النيابية تجتمع لمناقشة المادتين 13 و14 المتعلقتين بحصة الإقليم.

وعقد مجلس النواب العراقي، برئاسة محمد الحلبوسي، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين أمس الخميس، للتصويت على مشروع قانون الموازنة لأعوام 2023- 2024- 2025، بحضور 258 نائباً.

ومن أصل 67 مادة في مشروع القانون، أنهى المجلس قراءة 8 مواد، بعد الموافقة على المواد (1- 3- 5- 6- 7- 8)، وتأجيل التصويت على المادة الثانية، وإلغاء المادة الرابعة.

قبل أن يرفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي الجلسة إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة، ثم تأجيلها مرةً أخرى إلى بعد صلاة الجمعة، ثم أُجّلت عدة مرات أخرى، حتى الساعة الثامنة مساءً.