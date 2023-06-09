سیاسة

ممثلاً عن رئيس حكومة كوردستان.. "جوهر" يشارك في حفل تكريس البطريرك الجديد

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آنو جوهر خلال إلقاء التحية على البطريرك الجديد
آنو جوهر خلال إلقاء التحية على البطريرك الجديد
کوردستان آنو جوهر كاتدرائية مريم العذراء

أربيل (كوردستان 24)- نيابةً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، شارك اليوم الجمعة في كاتدرائية مريم العذراء ببغداد، وزير النقل والاتصالات في حكومة الإقليم آنو جوهر عبد المسيح في حفل تكريس وتجليس البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية القديمة، قداسة البطريرك مار گورگيس الثالث يونان.

وقال جوهر في تصريحٍ صحفي:

ممثلاً عن معالي کاک مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان الجزيل الاحترام، شاركت اليوم في كاتدرائية مريم العذراء ببغداد، في حفل تكريس وتجليس البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية القديمة، قداسة البطريرك مار گورگيس الثالث يونان.

ونقلنا بدورنا تهاني معالي رئيس الوزراء إلى قداسة البطريرك وأكدنا على الموقف الثابت لحكومة إقليم كوردستان في ترسيخ التعايش المشترك والاحترام والشراكة والتأكيد على حماية المسيحيين والمكونات القومية والدينية في كوردستان.

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