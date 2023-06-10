انفجار في مصنع للصواريخ يخلف خمسة قتلى في أنقرة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت 10 حزيران 2023 عن انفجار في مصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات أدى الى مقتل خمسة أشخاص في العاصمة التركية أنقرة.

وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان لها "ان انفجاراً وقع في مصنع للقذائف والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية في قضاء ألما داغ في أنقرة".

وأفاد الوزارة في بيانها "ان الانفجار أدى الى مقتل خمسة أشخاص وأنه تم إطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث".

وقد تم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

ويواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.