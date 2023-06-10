سیاسة

الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا يعقد مؤتمره الـ12 في أربيل

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- ينعقد اليوم في أربيل المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، والذي سيستمر ليومين لانتخاب اعضاء اللجنة المركزية والسكرتير العام للحزب.

ويشارك في المؤتمر 200 من أعضاء الحزب لانتخاب 29 عضواً للجنة المركزية للحزب، وكذلك يتم تعيين سكرتيراً عاماً للحزب.

ويتم انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا في أربيل بسبب الاوضاع الامنية الغير مستقرة في غرب كوردستان.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، تأسس سنة 1957 بجهود نخبة من المثقفين والسياسيين الكورد.

قبل اندلاع الثورة السورية، كان الحزب جزءاً من المؤتمر الوطني الكردي التي شُكِّل في العام 2009، وفي تشرين الأول/أكتوبر، انضمّ إلى أحزاب كردية أخرى لتشكيل المجلس الوطني الكردي.

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