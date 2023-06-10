اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 3 حزيران 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 146.300 دينار عراقي

100 يورو = 180.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 6750 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 2950 دينار عراقي

1 دينار اردني = 2010 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 470.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 415.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 350.000 دينار عراقي