عضو لجنة النفط والغاز النيابية: لن نقبل باستقطاع مستحقات الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، إنهم لن يقبلوا باستقطاع مستحقات إقليم كوردستان من الموازنة العامة.

وقال صبحي في حديثٍ لـ كوردستان 24: "المادة الـ 14 من الموازنة العراقية هي محور الموازنة بأكملها، والتي يمكن من خلالها إرسال مستحقات الإقليم أو تعليقها".

وأضاف: "لذلك لن نقبل أي استقطاعاتٍ من حصة رواتب إقليم كوردستان".

وأشار النائب العراقي إلى أن "هادي العامري بصفته ممثلاً عن الإطار التنسيقي، توصّل إلى اتفاقٍ مع جميع الأطراف السياسية، وعندما دخلوا قاعة البرلمان تغيّر الاتفاق".

وتابع: "سنعود إلى المسوّدة الأولى للاتفاقية".

وقال: "لقدم منحنا الثقة والمصداقية لرئيس الحكومة العراقية خلال توقيع الاتفاق، لكن هناك من يحاول التقليل من شأن تلك المصداقية".

وصادق البرلمان العراقي في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين، أمس الجمعة، بحضور 259 نائباً، على المواد (1- 2- 3- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11-12-13) بعد حذف المادة الرابعة.

لكنّه أجّل التصويت على المادة الـ 14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، بسبب عدم موافقة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على معظم بنودها.

وأجرت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، في الـ 25 أيار 2023، تغييراتٍ في مسوّدة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، طالت المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

واعتبرت حكومة الإقليم أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".