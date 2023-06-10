فيان صبري: يوجد اتفاق مبدئي لتمرير المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، اليوم السبت، إن هناك اتفاقاً مبدئياً لتمرير المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وأضافت صبري في تصريح لـ كوردستان24، أن "اجتماع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب مع الدكتور فؤاد حسين، مرتبط بالمادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع الموازنة الاتحادية".

وشددت على أن "هناك اتفاقاً مبدئياً لتمرير المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان في مشروع قانون الموازنة"، مشيرة إلى أنه "ينبغي على قادة الإطار التنسيقي أن يقوموا بمعالجة هذه المسألة، وإرشاد نوابهم لتقديم كافة التسهيلات" لتمريرها.

وبخصوص مدخرات موظفي إقليم كوردستان، قالت فيان صبري، "ينبغي على بغداد أن تخصص الأموال اللازمة لسداد مدخرات موظفي الإقليم، لا أن يتم استقطاعها من حصة كوردستان" في الموازنة.

وصادق مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين، يوم الجمعة، والتي حضرها 259 نائباً، على المواد (1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-23-24)، فيما أجل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22، من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).

ورفع مجلس النواب العراقي، جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، لإكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون الموازنة.