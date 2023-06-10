فؤاد حسين: تم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الفقرة السابعة من المادة 14 في الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الفقرة السابعة من المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال فؤاد حسين في تصريح لـ كوردستان24، "تم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الفقرة السابعة من المادة 14" في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، "ولم يتبق هناك أي خلاف بخصوص تلك الفقرة".

وشدد حسين على أن "إقليم كوردستان توصل إلى اتفاق مع الأطراف السياسية حول مجموعة من المسائل، لا سيّما الفقرة السابعة من المادة 14 في مشروع قانون الموازنة".

من جهتها، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري في تصريح لـ كوردستان24، أن "الكتل الكوردستانية في مجلس النواب لها موقف موحد بخصوص معالجة ما ورد في الفقرة السابعة من المادة 14 في مشروع قانون الموازنة".

وصادق مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين، يوم الجمعة، والتي حضرها 259 نائباً، على المواد (1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-23-24)، فيما أجل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22، من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).

ورفع مجلس النواب العراقي، جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، لإكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون الموازنة.