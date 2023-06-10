دارا سيكانياني: لن نصوت على أي مادة تتعارض مع مصالح مواطني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي دارا سيكانياني، اليوم السبت، إننا سنقف ضد كل مادة تتعارض مع مصالح مواطني إقليم كوردستان، ولن نصوت عليها.

وأضاف سيكانياني في تصريح لـ كوردستان24، أن "عدم وجود موقف موحد للأطراف السياسية في إقليم كوردستان، خلق عقبة كبيرة في التصويت على فقرات مشروع قانون الموازنة".

وتابع: "سنصوت على كل فقرة ومادة تكون في مصلحة مواطني كوردستان، كما لن نصوت على كل فقرة ومادة تتعارض مع مصالح مواطني الإقليم".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 من مايو أيار الفائت عدة تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وبدأ مجلس النواب العراقي الخميس الماضي جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائباً من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجّل إلى يوم الجمعة.

واضطر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب عدم وجود توافق سياسي بين الكتل النيابية.

قبل أن يصادق على المواد (1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-23-24)، بينما أجِّل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22.