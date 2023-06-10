سیاسة

نائبٌ عراقي يطالب باستحقاقاتٍ مالية للموصل وإدراجها في الميزانية

تقدر ميزانية العراق للسنوات الثلاث المقبلة بنحو 200 تريليون دينار، بعجز 64 تريليون دينار
author_image Kurdistan24 اربیل
شريف سليمان
شريف سليمان
کوردستان شريف سليمان الموصل

أربيل (كوردستان 24)- دعا النائب العراقي شريف سليمان، إلى تخصيص جزءٍ من الميزانية الاتحادية لإعادة إعمار مدينة الموصل.

وقال سليمان في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "طالبنا بالمستحقات المالية اللازمة للموصل، لأن الوضع في المدينة ليس على ما يرام ولا تزال مدمّرة".

داعياً إلى منح مكانة خاصة للموصل "لتصبح مدينة التعايش لجميع المكونات".

وأضاف: "مشروع قانون الموازنة مهم، لأنه لثلاث سنوات قادمة، طالبنا بالاستحقاقات المالية اللازمة للموصل وإدراجها ضمن الميزانية".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

وتقدر ميزانية العراق للسنوات الثلاث المقبلة بنحو 200 تريليون دينار، بعجز 64 تريليون دينار، 83 % تعتمد على الإيرادات النفطية و17% على الإيرادات المحلية وغير النفطية.

 

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