البرلمان العراقي يرفع جلسته الى ظهيرة اليوم الاحد بعد تمرير عدد من مواد الموازنة

أربيل (كوردستان24 ) - رفع البرلمان العراقي جلسته الى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاحد بعد تمرير عدد من مواد الموازنة.

وقال مراسل كوردستان24، إن البرلمان رفع الجلسة بعد ان صوت على المادة 41 من أصل مواد القانون 67، مع وجود بعض المواد الخلافية التي تحتاج لمناقشات اخرى.

وقال عضو لجنة المالية النيابية عدي عواد في تصريحات صحفية ، إن البرلمان قد يحذف المادة 42 من قانون الموازنة المتعلقة والمتعلقة بفرض الضرائب على مبيعات بنزين وفرض رسوم على كل عراقي يسافر الى الخارج، بسبب الاعتراضات المتعددة حولها.

وشهدت الجلسة تمرير المادة 14 الخلافية، والخاصة بإقليم كوردستان، بعد اعتراض من كتلة الديمقراطي لإضافة فقرة قال إنها لا تعامل اقليم كوردستان ككيان موحد.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي شيروان الدوبرداني لكوردستان24 ، إن كتلته ستطعن بالفقرة ب من المادة الثامنة المضافة حديثاً لدى المحكمة الاتحادية كونها تنتهك الدستور العراقي.

وتنص الفقرة 8 على أنه اذا لم يتم صرف رواتب الموظفين في اقليم يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر.

وقدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي،في جلسة يوم امس السبت، مقترحاً جديداً بخصوص سداد مدخرات موظفي إقليم كوردستان.

وتابع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، أن "كتلة الحزب الديمقراطي قدمت مقترحاً جديداً إلى رئاسة البرلمان العراقي بخصوص مدخرات موظفي إقليم كوردستان".

وأضاف أن "المقترح ينص على سداد مدخرات موظفي إقليم كوردستان بالتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بنسبة 12 بالمئة".



