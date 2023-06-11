سیاسة

بعثة الحج العراقية: أكثر من 26 ألف حاج فوجوا للديار المقدسة بانسيابية مريحة

وإنطلقت أول قافلة حجاج من إقلیم كوردستان وعددهم 690 حاجاً
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العراق

أربيل (كوردستان24) - أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الاحد، وصول أكثر من 26 الف حاج الى الديار المقدسة جوا وبروذكرت الهيئة في بيان تابعته كوردستان24، ان "عدد الحجاج العراقيين الوافدين للديار المقدسة من جميع المحافظات بلغ 26442 حاجا، منهم 15393 قدموا برا عبر منفذ عرعر الحدودي و11049 جوا من المطارات العراقية الستة".

وأضاف أن "14137 حاجا عراقيا يتواجدون في مكة المكرمة، فيما يمكث 12305 حاجا في المدينة المنورة لأداء زيارة النبي محمد (ص)، قبل ان يتم نقلهم الى مكة المكرمة في الايام المقبلة وفق جداول زمنية محددة".

وأكدت الهيئة ان "عملية تفويج الحجاج جوا وبرا بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الساندة تجري بانسيابية مريحة، ودون تسجيل معوقات".

وإنطلقت أول قافلة حجاج فجر اليوم الجمعة 9 حزيران يونيو 2023، من إقليم كوردستان، باتجاه المملكة العربية السعودية، لتأدية فريضة الحج.

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وانطلق الحجاج وعددهم 690 من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة وكرميان وكركوك، عبر الطريق البري، حيث سيغادرون العراق من جنوبه.

أما بالنسبة للرحلات الجوية للحجاج، أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة، أنه بتاريخ 12 من شهر حزيران الجاري، ستنطلق أول قافلة حجاج عبر الطريق الجوي من مطاري أربيل والسليمانية، الى الديار المقدسة في السعودية.

وقال المتحدث باسم مديرية الحج لكوردستان 24، ان كافة حجاج إقليم كوردستان الذين يعتزمون السفر عبر الطريق البري، سينطلقون في رحلة واحدة.

 

 

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