تخصيص 8 مليارات دينار لإحياء 18 بئر ماء جاف في آكري (عقرة).

أربيل (كوردستان24) - أعلن مدير ماء ومجاري آكري (عقرة) أنه "خلال السنتين الأخيرتين جف 18 بئر ماء نتيجة التأثر بالتغير المناخي، وأن حكومة إقليم كوردستان وافقت عن إعادة حفر هذه الآبار".

وقال مدير ماء ومجاري آكري، زرار أحمد في تصريحات تابعتها كوردستان24 : "بعد عودة قسم من أهالي آكري من الموصل هرباً من التهديدات الإرهابية خلال الفترة (2007 – 2014) توسعت آكري بصورة غير طبيعية، حيث استحدثت في القضاء ثمانية أو تسعة أحياء سكنية جديدة، .

وعن مشاريع مديريته الهادفة إلى حل مشكلة شحة المياه، قال زرار أحمد: "التغير المناخي ألقى بظلاله على المنطقة وتسبب في شحة المياه، وقد جف 18 من آبارنا، لكن حكومة إقليم كوردستان وافقت هذه السنة على إعادة حفر هذه الآبار جميعاً وقد أعدنا حفر خمسة منها حتى الآن".

وأشار مدير ماء ومجاري آكري إلى أن "ما تم إنجازه حتى الآن لا يشكل حلاً جذرياً لمشكلة شحة المياه في القضاء، بل يجب إكمال مشروع ماء آكري وهو مشروع ستراتيجي بدأ العمل فيه في (10 آب 2013) لكن الأزمة المالية وانسحاب الشركة المنفذة بسبب هجمات داعش، ثم ظهور وباء كورونا، كل ذلك أدى إلى تلكؤ العمل في المشروع وعدم إكماله، والآن وبعد تلبية مطالبها ودفع ثمانية مليارات دينار آخر لها، عادت الشركة المنفذة، وهي إيرانية، ومن المقرر أن تستأنف أعمالها في الأيام القليلة القادمة، وعليها أن تكمل المشروع خلال فترة 14 شهراً".

وحسب زرار أحمد، تم إنجاز 65% من المشروع، وإكمال إنجازه يعود بالفائدة على مركز قضاء آكري وناحية بجيل وعشرات القرى، وبالتالي حل مشكلة نقص المياه في قضاء آكري.