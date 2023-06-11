أشواق الجاف: ما يجري في البرلمان العراقي هو إستهداف بنية إقليم كوردستان

أربیل (كوردستان24) - قالت أشواق جاف ، عضو اللجنة المركزية ومسؤولة الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إن ما يحدث في البرلمان العراقي هو إضعاف بنية ومكانة إقليم كوردستان. وأضافت جاف لكوردستان 24 "ما نراه في البرلمان العراقي هو إستهداف لبنية إقليم كوردستان ، تلك الاحزاب التي لا تستطيع خدمة الشعب الكوردي ولا تريد المشاركة في إنتخابات برلمان كوردستان ". ويحاولون وباي طريقة لاستهداف بنية الاقليم وبما لا يصب في مصلحة الشعب الكوردي ".

وتابعت جاف :" "الدستور الذي أنشأ إقليم كوردستان وحدد صلاحياته ، ولكن للأسف ما نراه هو محاولة لإضعاف إقليم كوردستان وهدمه ، لكن لحسن الحظ فشلت هذه المحاولات"، الدستور العراقي لا يسمح للحكومة العراقية بالتعامل المباشر مع محافظات إقليم كوردستان ،وأن حكومة الاقليم تعاملت دائما مع المحافظات على قدم المساواة وتم توزيع المشاريع والثروات بالتساوي بين المحافظات.

ولفتت أشواق جاف :" للأسف بعض الناس يريدون أن يخبروا ويتحايلوا على أهالي السليمانية بأن حكومة إقليم كوردستان تضطهدهم وهذا المحاولات هي تشويه للحقائق. "

وحول واردات المعابر الحدودية في محافظة السليمانية قالت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستان :"كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان وحكومة اقليم كوردستان ووزارة الداخلية طلبت بأن تتوجه قوة مشتركة الى المعابر الحدودية انطلاقا من معبر ابراهيم الخليل ،ولكن مع الاسف رفض الاخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني ذلك " .

وحول الرواتب المدخرة لموظفي كوردستان أضافت "يجب ان نتحدث عن بداية عن كيفية حدوث هذه المدخرات وذلك لان الحكومة العراقية لم ترسل موازنة ورواتب ابناء اقليم كوردستان لذلك نطالب الحكومة العراقية بدفع مدخرات الرواتب ،مشيرة أنهم لا يستغلون هذا الموضوع من أجل المزايدات والحصول على الاصوات ،بحيث قدم شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب كتابا رسميا الى اللجنة المالية البرلمانية ،بالاضافة الى مطالبة حكومة الاقليم الحكومة المركزية بذلك ،لان من تسبب بحدوث هذه المدخرات هي الحكومة العراقية .