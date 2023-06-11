سیاسة

مريوان  قرني : من المحتمل زيادة المادة المتعلقة  بزيادة مدخرات الرواتب في الموازنة

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - أكد نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني:" نحن في كتلة الديمقراطي الكوردستاني صادقون مع موظفينا وشعب كوردستان ، وهناك إحتمالية زيادة المادة المتعلقة بدفع  مدخرات الرواتب في مشروع الميزانية .

وقال مريوان قرني نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ،اليوم  الأحد ، إن النصاب القانوني لجلسة اليوم لم يكتمل بعد ، حيث  كان من المقرر عقدها الساعة الواحدة بعد الظهر .

وحول اقتراح الحزب الديمقراطي الكوردستاني  وعدد من الكتل الكوردستانية بأضافة مادة دفع  مدخرات موظفي  كوردستان بنسبة 12٪ بشكل مشترك بين الحكومتين العراقية وحكومة الاقليم  في مشروع قانون الموازنة العراقية ،تابع مريوان:" بعض الجهات تحاول إجراء مزايدات  سياسية بخصوص هذا الموضوع  ، لكننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني  صادقون مع شعبنا وموظفينا الذين يتقاضون رواتبًا وقد طلبنا تخصيص أموال لها .

 

 

 

 

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