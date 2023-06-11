البرلمان العراقي يجتمع لاستكمال التصويت على المواد المتبقية لقانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يجتمع مجلس النواب العراقي مساء اليوم الأحد، لإكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

يأتي ذلك، بعد يومٍ من مصادقة البرلمان العراقي على 41 مادة من مشروع القانون المكوّن من 67 مادة، بعد حذف عدة مواد وتأجيل أخرى.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان ظهر اليوم السبت، لكنها تأجلت إلى المساء، لأسبابٍ غير معلنة.

وبدأ مجلس النواب العراقي في الثامن حزيران الجاري جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائباً من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجّل إلى يوم الجمعة.

واضطر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب عدم وجود توافق سياسي بين الكتل النيابية.

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 من مايو أيار الفائت عدة تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأحد عن إفشال مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمرٍ صحفي، "اليوم أفشلنا مخطط حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماما للدستور العراقي".

وأضاف "لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان أو قضاء أو ناحية".

وتابع: "كما لا يمكن للحكومة الاتحادية إرسال أي مبالغ مالية لأي من محافظات الإقليم، إلا من خلال حكومة إقليم كوردستان".