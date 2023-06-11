الدليمي: فشلت خطة الاتحاد الوطني في تحجيم إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت النائبة العراقية إخلاص الدليمي، كنا نتمنى أن تتّحد الكتل الكوردستانية، ومن ضمنها، الاتحاد الوطني للدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومكتسباتهم في قانون الموازنة المهم لثلاث سنوات.

وتأسّفت الدليمي، لما أقدم عليه الاتحاد الوطني "بتقديم اقتراحٍ ضمن بنود مواد القانون ينصُّ على فصل محافظة السليمانية عن الإقليم الذي تأسس بتضحيات الشهداء ودمائهم".

وأضافت في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "صوّت على هذا المقترح الاتحاد الوطني واعضاء شيعة من ضمن اللجنة المالية".

وتابعت: "بجهود الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبالتعاون مع الكتل الكوردستانية الأخرى، باستثناء الاتحاد الوطني، تمكنوا من تغيير المقترح بعد أن وقفوا معاً وقفة مشرفة ووطنية".

وقالت الدليمي: "لقد باءت خططهم بالفشل في تحجيم إقليم كوردستان الذي أثبت أنه قادر على مواكبة التطور في مختلف النواحي".

وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وفي أعقاب التصويت، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن "الموقف المشرف والشجاع للوطنيين من جهة، وتآمر الخونة من جهة أخرى، سيُسجّل في التاريخ".

وقال في تغريدة على تويتر: "نطمئن جميع الأطراف أن إقليم كوردستان سيغدو أقوى من السابق، ولن نساوم على حقوقنا الدستورية".

من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه أفشل مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمرٍ صحفي، "اليوم أفشلنا مخطط حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماماً للدستور العراقي".

وأضاف "لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان أو قضاء أو ناحية".

وتابع: "كما لا يمكن للحكومة الاتحادية إرسال أي مبالغ مالية لأي من محافظات الإقليم، إلا من خلال حكومة إقليم كوردستان".