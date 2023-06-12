وزير داخلية إقليم كوردستان يصل واشنطن في زيارةٍ رسمية

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، أمس الأحد، العاصمة الأميركية واشنطن، في أول زيارةٍ رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤوليين الأميركيين.

وكان في استقبال وزير داخلية كوردستان، ممثلة حكومة الإقليم في الولايات المتحدة بيان سامي عبد الرحمن.

حيث من المتوقّع أن يجتمع أحمد بمسؤولي الإدارة الأميركية، بما فيها وزارة الخارجية والدفاع والخزانة والبيت الأبيض، بالإضافة إلى أعضاء في الكونغرس ومؤسساتٍ أخرى.

ومن المقرّر أن يلقي بعد غدٍ الأربعاء، كلمةً في معهد السلام الأميركي حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في العراق وإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، قالت ممثلة إقليم كوردستان في أميركا: "نولي أهمية كبيرة لزيارة وزير الداخلية لواشنطن، لزيادة تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإجراء مناقشات معمّقة حول القضايا الأمنية والإنسانية والسياسية ذات الاهتمام المشترك".