بحضور مسرور بارزاني إقامة أسبوع الصحة الكوردستاني الأردني في أربيل

أربيل (كوردستان24) - بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إقامة أسبوع الصحة الكوردستاني الأردني في أربيل.

يشارك اليوم الاثنين 12 حزيران رئيس حكومة إقليم كوردستان يرافقه وزير الصحة الأردني الدكتور فراس إبراهيم الهواري أسبوع الصحة الكوردستاني الأردني في أربيل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة ، يعد هذا اللقاء أكبر حدث صحي لهذا العام ،كما سيشارك وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.

وكان كل من وزيرا الصحة العراقي والأردني قد وصلا أمس إلى أربيل للمشاركة في أسبوع الصحة الكوردستاني الأردني، وأستقبل من قبل وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي.

ويشارك في هذا الحدث عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الصحي من الأردن وإقليم كوردستان والعراق ، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة.