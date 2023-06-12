برعاية مسرور بارزاني إنطلاق فعاليات الملتقى والاسبوع الصحي الاردني الكوردستاني في أربيل

أربيل (كوردستان24) - برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بدأت فعاليات الملتقى والاسبوع الصحي الاردني الكوردستاني في أربيل.

شارك اليوم الاثنين 12 حزيران رئيس حكومة إقليم كوردستان يرافقه وزير الصحة الأردني الدكتور فراس إبراهيم الهواري في فعاليات الملتقى والاسبوع الصحي الاردني الكوردستاني في أربيل.

وفي بداية إفتتاح الملتقى قال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان في كلمة الافتتاح "في الماضي كان الاردن داعما كبيرا لاقليم كوردستان خاصة في قطاع الصحة واصبح حافزا جيدا لنا. "هناك مشاكل كثيرة في القطاع الصحي ، خاصة بسبب وجود اعداد كبيرة من اللاجئين في اقليم كوردستان ، لذلك ندعو الحكومة العراقية ووزارة الصحة لدعم القطاع الصحي في كوردستان.

وتابع " إن الكابينة التاسعة في حكومة الاقليم بدأت خطوات لإجراء إصلاحات في قطاع الصحة،مشيرا "لأول مرة في العراق وإقليم كوردستان ، أعطى الأردن الثقة لتسع مستشفيات في إقليم كوردستان ليتم الاعتراف بها كمراكز تدريب وتخصص."

وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي ، الذي يشارك في الملتقى أيضا ،هنأ إقليم كوردستان على تنظيم هذا الملتقى من أجل إيلاء المزيد من الاهتمام للقطاع الصحي، وقال "هذه الحكومة أعطت الأولوية لقطاع الصحة وعملنا على فتح المزيد من المستشفيات".

وزير الصحة الأردني فراس الهواري أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث بأربيل بهدف تطويرقطاع الصحة من قبل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الأردنية مضيفا : "نحن نعمل مع إقليم كوردستان في عدة قطاعات ، وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ، ونعمل على تطوير علاقاتنا في قطاع الصحة ، ونحن على استعداد لدعم إقليم كوردستان ومساعدته في قطاع الصحة وتقديم المزيد من الخدمات.

وأشار الوزير الاردني : "تم تشكيل لجنة لمراقبة المرضى الذين يزورون الأردن حتى عودتهم،و يقوم أطباؤنا بزيارة المرضى بانتظام أثناء إقامتهم هناك،مؤكدا أن الأردن يريد تطوير العلاقات مع إقليم كوردستان في قطاع الصحة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة ، يعد هذا اللقاء أكبر حدث صحي لهذا العام ،كما سيشارك وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.

وكان كل من وزيرا الصحة العراقي والأردني قد وصلا أمس إلى أربيل للمشاركة في أسبوع الصحة الكوردستاني الأردني، وأستقبل من قبل وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي.

ويشارك في هذا الحدث عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الصحي من الأردن وإقليم كوردستان والعراق ، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة.