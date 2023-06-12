زيباري: يجب أن يصل سعر برميل النفط لـ 90 دولاراً حتى تتمكّن بغداد من إدارة الميزانية

أربيل (كوردستان 24)- أوضح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن الحكومة العراقية لن تتمكّن من إدارة الميزانية بشكلٍ صحيح، إذا لم يصل سعر برميل النفط 90 دولاراً.

جاء ذلك، تزامناً مع إعلان مجلس النواب العراقي المصادقة على مشروع قانون الموازنة، بعد سلسلة جلسات استمرت لأربعة أيام، تخللتها خلافات واعتراضات على بعض مواد وبنود القانون.

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وقال زيباري عبر تغريدةٍ على تويتر: "حذّر خبراء صندوق النقد الدولي IMF، المسؤولين العراقيين قبل أسابيع في عمّان، بأن هذه الموازنة لن تستقيم إلا بوصول سعر برميل النفط 90 دولاراً".

وأضاف: "طيف سامي تتوقع سعره بـ 80 دولاراً حتى تكون الموازنة متساوية، وظهر أعضاء في اللجنة المالية العتيدة لا يقرأون العربية و الكتابة فكيف سيستقيم الوضع؟".

وتبلغ قيمة موازنة عام 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجزٍ إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للمصادقة.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 مايو أيار الفائت تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، تسببت بتأخّر المصادقة على القانون.