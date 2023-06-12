سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل وزير الصحة الأردني

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني وفراس الهواري
مسرور بارزاني وفراس الهواري
کوردستان مسرور بارزاني فراس الهواري

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وزير الصحة الأردني فراس الهواري والوفد المرافق.

وبحث مسرور بارزاني خلال اللقاء، العلاقات التاريخية التي تجمع إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية.

ووجه رئيس حكومة كوردستان شكره وامتنانه للمملكة الأردنية على دعمها ومساعدتها المستمرة لإقليم كوردستان، وعلى وجه الخصوص جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وكان الموضوع الرئيسي للنقاشات، تطوير العلاقات الثنائية في المجال الصحي، والاستفادة من التجرية الناجحة للمملكة الأردنية في هذا المجال.

من جانبه، نقل الوزير الأردني تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لرئيس حكومة كوردستان، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم والتنسيق لحكومة إقليم كوردستان.

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