اختتام أعمال المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية

أربيل (كوردستان 24)- اختتم الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا أعمال مؤتمره الثاني عشر، اليوم الإثنين 12 حزيران (يونيو) 2023، بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 26 عضواً.

وحصل أربعة أعضاء من المشاركين في المؤتمر على نسبة أصوات متساوية، لذلك فإنه من المقرر إجراء قرعة لاختيار الشخص الذي سيشغل منصب العضو الـ 27 في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا.

وفور الانتهاء من أعمال المؤتمر، من المقرر أن يباشر أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين بعقد اجتماعهم الأول، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي وسكرتير الحزب، وذلك بحسب ما جاء في النظام الداخلي للحزب.

وبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، يوم السبت 10 حزيران (يونيو) 2023، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وبحضور الرئيس مسعود بارزاني بانعقاد مؤتمره الثاني عشر، الذي استمرت أعماله ليومين، بحضور 220 عضواً.

وحضر المؤتمر أعضاء من مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين في روجافا، إضافة إلى أعضاء من مدينتي دمشق وحلب السوريتين، وممثلين عن اللاجئين من تركيا ودول أوروبية.

وشارك في المؤتمر نحو 200 عضواً من الحزب، لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 26 عضواً.

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا عام 1957 ويعد من أكبر الأحزاب في كوردستان سوريا وهو أكبر الأحزاب المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وعقد الحزب مؤتمره السابق في شهر نيسان عام 2014 في أربيل، وفيه تم انتخاب 51 شخصاً لشغل مناصب قيادية، واختار هؤلاء الـ 51 سعود الملا سكرتيراً للحزب.