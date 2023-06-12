سیاسة

اختتام أعمال المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية

وفور الانتهاء من أعمال المؤتمر، من المقرر أن يباشر أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين بعقد اجتماعهم الأول، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي وسكرتير الحزب.
author_image أحمد حاجي
لوغو المؤتمر الـ 12 للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا
لوغو المؤتمر الـ 12 للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا المؤتمر الـ 12 انتخاب أعضاء اللجنة المركزية

أربيل (كوردستان 24)- اختتم الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا أعمال مؤتمره الثاني عشر، اليوم الإثنين 12 حزيران (يونيو) 2023، بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 26 عضواً.

وحصل أربعة أعضاء من المشاركين في المؤتمر على نسبة أصوات متساوية، لذلك فإنه من المقرر إجراء قرعة لاختيار الشخص الذي سيشغل منصب العضو الـ 27 في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا.

وفور الانتهاء من أعمال المؤتمر، من المقرر أن يباشر أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين بعقد اجتماعهم الأول، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي وسكرتير الحزب، وذلك بحسب ما جاء في النظام الداخلي للحزب.

وبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، يوم السبت 10 حزيران (يونيو) 2023، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وبحضور الرئيس مسعود بارزاني بانعقاد مؤتمره الثاني عشر، الذي استمرت أعماله ليومين، بحضور 220 عضواً.

وحضر المؤتمر أعضاء من مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين في روجافا، إضافة إلى أعضاء من مدينتي دمشق وحلب السوريتين، وممثلين عن اللاجئين من تركيا ودول أوروبية.

وشارك في المؤتمر نحو 200 عضواً من الحزب، لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 26 عضواً.

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا عام 1957 ويعد من أكبر الأحزاب في كوردستان سوريا وهو أكبر الأحزاب المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وعقد الحزب مؤتمره السابق في شهر نيسان عام 2014 في أربيل، وفيه تم انتخاب 51 شخصاً لشغل مناصب قيادية، واختار هؤلاء الـ 51 سعود الملا سكرتيراً للحزب.

141425252525
الأسماء الجدد لأعضاء اللجنة المركزية المنتخبين للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف