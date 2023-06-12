سیاسة

نيجيرفان بارزاني: باستطاعة كوردستان والعراق الاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في الطب والتعليم

وأشار إلى أن "اللقاء الذي حضره وزيرا الصحة في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، جرت فيه مناقشة تنظيم أسبوع الصحة الكوردستاني – الأردني الذي تجري أعماله حالياً في أربيل".
author_image أحمد حاجي
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الصحة الأردني فراس الهواري
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الصحة الأردني فراس الهواري
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وزير الصحة الأردني فراس الهواري

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، أنه باستطاعة إقليم كوردستان والعراق الاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في مجالي الطب والتعليم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته مؤسسة كوردستان24، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل بعد ظهر اليوم الاثنين 12 حزيران 2023، وزير الصحة الأردني فراس الهواري ووفداً مرافقاً له".

وأشار إلى أن "اللقاء الذي حضره وزيرا الصحة في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، جرت فيه مناقشة تنظيم أسبوع الصحة الكوردستاني – الأردني الذي تجري أعماله حالياً في أربيل، إلى جانب تسليط الضوء على مواضيعه وبحوثه".

وأثنى نيجيرفان بارزاني بحسب البيان، على "التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية"، مؤكداً أنه باستطاعة "إقليم كوردستان والعراق الاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في مجالي الطب والتربية والتعليم".

وشدد البيان على أن "تعزيز علاقات الأردن مع العراق وإقليم كوردستان وزيادة التعاون والتنسيق في مجالي الطب والصحة بين الجانبين، شكل موضوع البحث في محور آخر من اللقاء".

1400000000000
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف