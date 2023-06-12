نيجيرفان بارزاني: باستطاعة كوردستان والعراق الاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في الطب والتعليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، أنه باستطاعة إقليم كوردستان والعراق الاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في مجالي الطب والتعليم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته مؤسسة كوردستان24، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل بعد ظهر اليوم الاثنين 12 حزيران 2023، وزير الصحة الأردني فراس الهواري ووفداً مرافقاً له".

وأشار إلى أن "اللقاء الذي حضره وزيرا الصحة في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، جرت فيه مناقشة تنظيم أسبوع الصحة الكوردستاني – الأردني الذي تجري أعماله حالياً في أربيل، إلى جانب تسليط الضوء على مواضيعه وبحوثه".

وأثنى نيجيرفان بارزاني بحسب البيان، على "التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية"، مؤكداً أنه باستطاعة "إقليم كوردستان والعراق الاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في مجالي الطب والتربية والتعليم".

وشدد البيان على أن "تعزيز علاقات الأردن مع العراق وإقليم كوردستان وزيادة التعاون والتنسيق في مجالي الطب والصحة بين الجانبين، شكل موضوع البحث في محور آخر من اللقاء".