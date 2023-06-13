القيادة المركزية للجيش الامريكي: إصابة 22 جندياً أميركياً بجروح بحادث مروحية في شمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان24)- أصيب 22 جندياً أميركياً بجروح متفاوتة جراء حادث مروحية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" الثلاثاء، من دون أن تذكر ملابساته.

وأوردت سنتكوم في بيان "في 11 حزيران/يونيو، أدى حادث تعرضت له طائرة مروحية في شمال شرق سوريا إلى إصابة 22 جندياً أميركياً بدرجات متفاوتة".

وتمّ نقل عشرة من المصابين خارج منطقة عمليات القيادة المركزية لتلقي الرعاية في مرافق صحية متقدمة، وفق البيان.

وقالت سنتكوم إن "سبب الحادث ما زال قيد التحقيق، رغم عدم الإبلاغ عن نيران معادية".

ومن النادر الإعلان عن حوادث مماثلة في سوريا، حيث تنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكوردية وحلفائها في شمال شرق سوريا وشرقها. كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوباً الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.

وتعرضت قواعد أميركية لاستهداف متكرر خلال العام الأخير، تقف خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية خلف بعضها فيما توجّه أصابع الاتهام في بعضها الآخر الى مجموعات مسلحة موالية لطهران.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.