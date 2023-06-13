السويد توافق على تسليم تركيا أحد مؤيّدي "العمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السويد عن موافقتها على تسليم تركيا، رجلاً أُدين بتهريب المخدرات ودعم حزب العمال الكوردستاني.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من موافقة المحكمة العليا السويدية على تسليم المدان إلى أنقرة في قرارٍ يلبي شرطاً أساسياً وضعته تركيا للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى الناتو.

وقال المسؤول في وزارة العدل أشرف أحمد، إن "الحكومة قررت الموافقة على تسليم أنقرة مواطناً تركياً عمره 35 عاماً"، وفق فرانس برس.

موضّحاً أن "بلاده ترغب في قضاء الرجل حكماً بالسجن لتهريب المخدرات، لكنه يقول إنه ملاحق في تركيا لأنه من مؤيدي حزب العمال الكوردستاني".

جاء ذلك، في وقتٍ أعلنت الخارجية السويدية أن مسؤولين من البلدين سيجتمعون يوم غدٍ الأربعاء لبحث طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وعام 2014 صُدِر بحق الرجل الذي سيصبح أول مؤيّد للعمال الكوردستاني تسلّمه ستوكهولم إلى تركيا، حُكمٌ بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة تهريب مخدّرات.

وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكن السلطات في ستوكهولم أوقفته في أغسطس آب 2022، بناءً على طلب تركيا.

يتزامن ذلك، مع إقرار الدولة الاسكندنافية قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب، يقول ناشطون كورد إنه وليد الضغوط التركية.

والقانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو حزيران الجاري، يجرّم "الانخراط في منظمة إرهابية" ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف الأطلسي.