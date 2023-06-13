حركة امتداد: سنقاضي رئيس البرلمان ونواب حزب "تقدم"

أربيل (كوردستان24) -توعدت حركة امتداد، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس مجلس النواب ونواب كتلة تقدم لـ"تجاوزهم" على عدد من نواب الحركة

وقالت الحركة في بيان تابعته كوردستان 24 (13 حزيران 2023)، إنها "تستنكر التصرقات اللامسؤولة والالفاظ غير اللائقة والتهديد من قبل رئيس مجلس النواب والمخالفات العديدة للنظام الداخلي بعد تجاوزه على عدد من نواب حركة امتداد وصمته جراء تجاوز بعض نواب كتلة تقدم بحق نواب الحركة ورميهم بقناني الماء في تسجيلات مصورة بعد مطالبتهم ودفاعهم عن حقوق محافظاتهم وحقوق الشرائح المظلومة كشريحة التربويين."

وأضافت، ان "هذه الافعال لاتمت بصلة الى اخلاقيات العمل السياسي في اعلى مؤسسة تشريعية التي ينبغي ان تكون انموذجا في تطبيق القوانين النافذة واحترام نظامها الداخلي."

وتابعت، "وستتخذ حركة امتداد كل الإجراءات القانونية المتاحة بحق رئيس مجلس النواب وباقي النواب المعتدين وفقا للقوانين النافدة والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي."