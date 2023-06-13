أمن

الجنائية الدولية تبدأ تحقيقاً في تدمير سد "نوفا كاخوفكا"

ويتّهم الجيش الأوكراني، روسيا بتدبير انفجارٍ على السد، ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
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صورة من الجو للجزء المدمّر من السد
صورة من الجو للجزء المدمّر من السد
العالم سد نوفا كاخوفكا خيرسون

أربيل (كوردستان 24)- بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تدمير سد "نوفا كاخوفكا" والفيضان الهائل الذي نتج عنه.

وُدمِّر جزء من سد نوفا كاخوفكا لتوليد الكهرباء في منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا، الثلاثاء الماضية، جراء انفجارات تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتحمل مسؤوليتها.

وقال الرئيس الأوكراني في مقطعٍ مصور، الأحد، إن ممثلي المحكمة الجنائية الدولية زاروا منطقة خيرسون في الأيام الأخيرة لفتح تحقيق بكارثة السد، بناءً على طلب مكتب المدعي.

وأضاف أن "من المهم أن يرى خبراء قانونيون دوليون تداعيات الكارثة ومنها حوادث قصف المناطق التي غمرتها المياه".

وبلغت حصيلة الضحايا جراء تدمير السد من الجانب الأوكراني 6 وفيات، بالإضافة إلى 35 مفقوداً بينهم سبعة أطفال.

فيما أسفرت الحادثة عن وفاة 8 أشخاص من الجانب الروسي وفقدان 13 آخرين.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، على تلغرام أن "ضربات عدة استهدفت سد كاخوفكا" ليل الإثنين الثلاثاء.

مؤكداً أنها دمرت صمامات بوابات السد وتسببت في "خروج تدفق المياه عن السيطرة".

واتهم الجيش الأوكراني حينها، روسيا بتدبير انفجار على السد، ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن.

 

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