سیاسة

صادرات تركيا الى العراق في ايار تتجاوز الـ 800 مليون دولار

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العراق

‌أربيل (كوردستان24) - بلغت صادرات تركيا للدول المطلة على الخليج العربي، ملياراً و691 مليون دولار في شهر أيار الماضي، منها أكثر من 800 مليون دولار الى العراق.
بحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك (TİM) سجلت صادرات تركيا لدول الخليج زيادة بنسبة 29 بالمائة في شهر ايار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022، وفقاً للاناضول.

وتظهر الأرقام صادرات تركيا لدول الخليج العربي في شهر ايار الماضي على الشكل التالي:

- العراق 817.9 مليون دولار

- الإمارات العربية المتحدة 360 مليون دولار

- المملكة العربية السعودية 166.5 مليون دولار

- إيران 206.9 مليون دولار

- قطر 55.3 مليون دولار

- الكويت 46 مليون دولار

- عُمان 24.6 مليون دولار

- البحرين 13.6 مليون دولار.

وسجلت صادرات تركيا للمملكة العربية السعودية أعلى زيادة مقارنة بين شهري ايار الماضي والعام الفائت.
وعلى صعيد القطاعات بلغت صادرات تركيا في ايار للعراق من الحبوب والبقوليات 180 مليون دولار، وللإمارات من المجوهرات 108.3 مليون دولار، وصادرات السجاد للسعودية 27.1 مليون دولار، والمواد الكيميائية ومنتجاتها لإيران 44 مليون دولار، والمفروشات لقطر 7 مليون دولار.

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