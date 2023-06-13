الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم كوردستان وتشيد بتجربة الديمقراطية وحرية التعبير فيها

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد أن اجتماعاتهم مع المسؤولين الامريكيين في الايام الاخيرة أسفرت عن نتائج جيدة، مضيفاً أن واشنطن أكدت دعمها لكيان إقليم كوردستان وأشادت بتجربة كوردستان في الديمقراطية وحرية التعبير.

وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان قدم في مؤتمر صحفي اليوم اليوم 13 يونيو 2023، نتائج زيارته الى وزراة الدفاع الامريكية ووزارة الخارجية الامريكية برفقة وفد رفيع المستوى من حكومة كوردستان، واصفاً الاجتماعات بأنها "كانت مهمة وكان لها نتائج ايجابية".

وأشار ريبر أحمد الى أنهم "عقدوا عدة اجتماعات مع مسؤولي الوزراتين الامريكيتين، وكانت لها نتائج ايجابية وتفاهمات جيدة، واتفقنا على أن لدينا مصالح مشتركة واننا بحاجة الى تطوير تلك المصالح".

الولايات المتحدة الامريكية تجدد دعمها لكوردستان

وقال وزير الداخلية "ان الولايات المتحدة أعادت تأكيد دعمها لكيان إقليم كوردستان في إطار عراق قوي، وسلطت اللقاءات الضوء على تجربة كوردستان في موضوع الديمقراطية وحرية التعبير وأشادت بهمها".

وأضاف "ناقشنا السلام والاستقرار في كوردستان والعراق، وكان حماية كوردستان أحد المواضيع الرئيسية للاجتماعات، وكان يُنظر الى كوردستان على أنه حليف مقرب لقوات التحالف الدولي التي تقاتل ارهابيي داعش، وتمت الاشادة بدور قوات البيشمركة وكوردستان في هذا السياق".

تطبيق الدستور والمصادقة على مشروع قانون الموازنة

صبيحة يوم الاثنين الماضي 12 يونيو 2023 صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنوات 2023 و 2024 و 2025.

وقال وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان في مؤتمره الصحفي "اتفق الجانبان الامريكي والكوردستاني في الاجتماعات على تطبيق الدستور العراقي كما هو"، مضيفاً أن "جزء قليل من مطالب كوردستان مدرجة في الدستور، ولم نتمكن إدراج كل مطالبنا التي أردناها، ومع ذلك فهو دستور نتفق عليه جميعاً، وللاسف لم يتم تنفيذ وتطبيق بنوده بشكل صحيح".

وأضاف أحمد "ان بعض الاطراف في كوردستان والعراق يختصرون مشاكلنا مع الحكومة الاتحادية بالرواتب والموازنة فقط، في حين أن مشكلتنا الاساسية هي موضوع المادة 140 وعودة النازحین والمهجرین الى مناطقهم، والمواد الدستورية الخاصة بمشاركتنا الفعالة في الحكومة الاتحادية، ومشاركة كوردستان في القرار السياسي العراقي".

وحول التعديلات على فقرات مشروع الموازنة التي تتعلق بحصة كوردستان، قال أحمد "انها كانت مخالفة وبعيدة كل البعد عن الدستور وعن احترام القانون وروح التعاون والعمل المشترك في النظام السياسي العراقي الحالي الذي كنا شريكاً أساسياً وحقيقياً فيه لخلق الاجواء الحالية الموجودة في بغداد".

وأشار ريبر أحمد الى اننا "اتفقنا على وجوب احترام الدستور وتقاسم واردات المالية للعراق بين السنة والشيعة والكورد والتركمان والمسيحيين وكافة المكونات العراقية الاخرى، يجب ان يستفيد الجميع من الميزانية العراقية وان يحصلوا على نصيبهم وحقوقهم المشروعة، لا يمكننا التركيز على مكون او طائفة واحدة وانما يجب ان نستفيد منها جميعا كعراقيين".

وأوضح أحمد "ان التغييرات التي حصلت في مشروع قانون الموازنة بعيدة كل البعد عن روح التعايش ومخالفة للدستور، وجرت محاولة إقصاء إقليم وتقويض إقليم كوردستان، إلا ان ارادة القوى الوطنية انتصرت، وفشلت كل محاولات إقصاء كوردستان عن عملية صنع القرار السياسي في العراق".

الاصلاحات داخل قوات البيشمركة

بحسب ريبر أحمد وزير داخلية إقليم كوردستان، كان موضوع عملية الاصلاح داخل قوات البيشمركة إحدى المواضيع المهمة في الاجتماعات، مضيفاً أن "عملية الاصلاح داخل قوات البيشمركة حققت تقدماً جيداً وتم تنفيذ العديد من نقاط الاتفاق بين وزارة الدفاع الامريكية ووزارة البيشمركة وحققت نتائج جيدة".

وأكد الوزير على "ان الاصلاحات داخل قوات البيشمركة تحظى بدعم الولايات المتحدة الامريكية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة رحبت بعملية الاصلاح وأعربت عن التزامها بالعمل مع قوات البيشمركة لتصبح قوة قوية ومنظمة لمواجهة جميع الهجمات التي تواجهها".

وأوضح ريبر أحمد "ان الولايات المتحدة الامريكية تريد أن تكون كوردستان منطقة مستقرة وقوية وأكدت أنها ستواصل العمل مع قوات البيشمركة".

الديمقراطية وحرية التعبير في كوردستان

وقال ريبر أحمد "الديمقراطية وحرية التعبير في كوردستان كان من المواضيع المهمة التي ناقشناها في اجتماعاتنا، ونحن في حكومة إقليم كوردستان نصر على تطوير وتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير".

وبحسب ريبر أحمد "فإن ديمقراطية إقليم كوردستان مهمة للولايات المتحدة الامريكية، وان تجربة كوردستان من حيث الديمقراطية وحرية التعبير وحماية حقوق المكونات كانت موضع تقدير كبير من أصدقائنا في الولايات المتحدة الامريكية".

وأضاف أحمد "اذا كانت هناك أي شكاوى في أي مكان، فقد أعربنا نحن حكومة إقليم كوردستان عن استعدادنا للتحقيق في أي مشكلة، لكن البيانات والمعلومات يجب ان تكون كاملة وهذه المسالة مهمة جداً لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، لانه الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً كبيراً لحرية التعبير والديمقراطية وحقوق الانسان وحقوق المرأة والاطفال منذ بداية تشكيل هذه الحكومة".

القوات المسيطرة على سنجار تمنع عودة اللاجئين

وأوضح ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة كوردستان "ان مسألة تنفيذ اتفاقية سنجار والنازحون المقيمون في مخيمات إقليم كوردستان، كانت إحدى القضايا المهمة التي تناولناها في اجتماعاتنا مع المسؤولين في وزارة الخارجية والدفاع الامريكية".

وتابع قائلاً "فشل عودة النازحین الى مناطقهم في سنجار، هو بسبب منع القوات التي تسيطر بشكل غير قانوني على سنجار مثل حزب العمال الكوردستاني والميليشيات الاخرى المتواجدة هناك"، مضيفاً "اننا على تواصل دائم مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية سنجار، وأصدقائنا في وزارة الخارجية والدفاع الامريكية يدعمون تنفيذ الاتفاقية لتطبيع الوضع الامني هناك"، مشدداً على أنه "يجب عودة النازحین الى مناطقهم".

يُكر أنه تم التوقيع على اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان يوم 9 أكتوبر 2020، بإشراف رئيس الحكومة الاتحادية آنذاك مصطفى الكاظمي، والتي تتكون من ستة نقاط وهي:

1- انتخاب قائممقام جديد.

2- الحكومة العراقية تدير الملف الامني.

3- تجنيد 2500 شخص من سنجار ونازحیها وتشكيل قوة جديدة.

4- إنهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني وكل الميليشيات التابعة لها.

5- عدم تجنيد أي شخص تابع للعمال الكوردستاني في القوة الجديدة.

6- التنسيق بين أربيل وبغداد على إعادة إعمار قضاء سنجار.