بناء مستشفى للطوارىء بكلفة تزيد عن 5 مليارات دينار في زاخو

أربيل (كوردستان24) - أعلن قائممقام قضاء باتيفا التابعة لإدارة زاخو المستقلة، فرهاد محمود، اليوم الثلاثاء، عن بناء مستشفى للطوارىء في القضاء وبكلفة تزيد عن 5 مليارات دينار.

وقال محمود في تصريحات صحفية "بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني الى زاخو، وجه سيادته بتخصيص 5 مليارات و 163 مليون دينار لبناء مستشفى طوارئ في منطقة باتيفا التابعة لإدارة زاخو المستقلة، على أن يُنفق المبلغ من الميزانية الاستثمارية لوزارة الصحة”.

وأضاف "سيبدأ تنفيذ هذا المشروع خلال الشهر الحالي، وسيحتوي على جميع الخدمات الصحية، بما في ذلك اقسام الجراحة، والولادة والاشعة والسونار، بالإضافة الى خمس عيادات طبية داخل المستشفى".

وأشار محمود الى ان "المستشفى سيتكون من ثلاث طوابق وسيكتمل في غضون عام ونصف، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن تنفيذ هذا المشروع خلال الشهر الحالي".

في تاريخ 10/02/2021 حاز مشروع قرار على إجماع أصوات أعضاء مجلس محافظة دهوك ، والذي ينص على تحويل ناحية باتيفا إلى قضاء، وفق الصلاحيات المخولة لمجالس المحافظات في المادة السادسة من قانون مجالس المحافظات لسنة 2009.

باتيفا تابعة حاليا لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، ويبلغ عدد سكانها 28 ألف نسمة بمساحة 213162 دونما من الاراضي، وتتبعها 75 قرية اضافة إلى مجمع بيكوفا السكني الذي سيتحول إلى ناحية بعد ان تمت المصادقة على تحويل ناحية باتيفا إلى قضاء.

وتوجد في "باتيفا " العديد من المناطق السياحية منها مصيف وشلال " صوريا " التابع لقرية صوريا ، بالاضافة الى منتجع سياحي آخر باسم "زمبيل فروش " الذي يضم فندقا ومسابح وملاعب أطفال .